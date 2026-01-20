¡Ö35Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡×ºòÇ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¤ÎÀ¾²¬¹§ÍÎ¡¢Æ±µéÀ¸à¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎºÊá¤È¤ÎÃæ³Ø¹»°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡Ö´ñÀ×¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¾²¬¹§ÍÎ(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Î30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î°ìÇ¯¸åÇÚ¡£º£¤äº´²ì¤¬¸Ø¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤ÎÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÈÆéÅç¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¡£ºòÆü¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï(º´²ì¸©½Ð¿È)¤ÎºÊ¡¦ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡ÖÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤È¤Æ¤âºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬½ÐÍè¤ëÊý¤Ç»ä¤¬Â¾¤Î½÷»Ò¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤Æ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº´²ì»ÔÎ©ÆéÅçÃæ³Ø¹»¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÎÄï¤Î¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤µ¤ó¤¬»ä¤Î2³ØÇ¯²¼¡£¤½¤ÎÈ¹¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¤ÎÃø½ñ¤ÇÍÌ¾¤ÊÄÚÅÄ¿®µ®¤µ¤ó¤âÆéÅç¡×¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢´ñÀ×¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡©¾Ð¡×¤ÈÍÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿½Ð¿ÈÃæ³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆéÅçÃæ³Ø¹»¡×¡Ö¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ê¤é¡Ø¶á½ê¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¤À¤«¤é¤Í¡£ÍÌ¾¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÊý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£