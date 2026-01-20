陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝が２０日、自身のインスタグラムを更新。チェコ出身のディビッド・セケラックコーチとの契約を終えたことを発表した。今後、男子世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏の指導を受けるため、協議することも明かした。

北口の発表全文は次の通り。

「この度、ディビッドコーチとの契約を終え、新たな挑戦をすることになりました。かねてより目指していた海外での活動をするにあたり、７年間支えてくださったことにとても感謝しています。７年前、私はまだ大学生で常識など何にもわからない状態でした。そのような状態で海外に飛び込むことができたのＹは、ディビッドコーチをはじめ、コーチの家族、チームメイト、街の灯との支えがあったからです。皆様に温かく迎え入れてもらえなければ、どんなにやり投げを愛していても、私は言葉もわからない異国の地で、生活をし、やり投げ競技を極めることはできなかったと思っています。７年間支えてくださったディビッドコーチをはじめとする皆様に本当に感謝しています。『競技を続けるにあたって色々な世界を見てみたい。』そのような思い出この一歩を踏み出しました。自分の将来のために、レジェンドであるヤン・ゼレズニー氏と話を始めました。南アフリカのトレーニングキャンプで会い、今後の共に歩んでいく可能性について協議する予定です。世界一を取った状況でのこの判断に色々なご意見があるかとは思いますが、新たな挑戦を温かく見守っていただけると嬉しいです。 北口榛花」

北口は１９年からセケラック氏に師事し、チェコを拠点に活動。２２年オレゴン世界陸上で銅メダルを獲得すると、２３年には世界女王に。２４年パリ五輪でも金メダルを獲得した。