高市早苗首相が２０日、都内で国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」を主催する団体「ＣＥＩＰＡ」による賀詞交歓会に出席した。

昨年に音楽主要５団体が設立した団体「ＣＥＩＰＡ」によって京都で初開催された「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」。今年は６月にトヨタアリーナ東京で第２回が開催予定となっている。

高市首相は「こうした素晴らしい日本の音楽は、世界中の皆さまに好んでいただける、世界のマーケットと戦えると私は確信をいたしております。このため、アーティストやクリエイターの皆さまと連携して、グローバルマーケットの獲得を共に目指していこうということで、高市内閣では音楽を含めた『コンテンツ』を日本成長戦略の戦略分野の一つとして位置づけました」と表明。「昨年成立した５５０億円を超える補正予算も活用して、このコンテンツ産業の海外売上２０兆円を目標に、複数年でのご支援をお約束し、官民連携で強力に後押しをしてまいります。また、「レコード演奏・伝達権」の導入に向けた検討もしっかりと進めてまいります」とした。

最後には「皆さま、是非共に力を合わせて日本の音楽を世界の高みへと押し上げてまいりましょう」と呼び掛け。「本当にワクワクしますよね。でも、すごい力が日本にはあると思います。力を合わせましょう。頑張りましょう」とした。