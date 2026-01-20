石川県の新年度当初予算案が20日、発表されました。喫緊の課題とされる物価高対策や被災地へ支援、成長戦略の実現に向けた施策が盛り込まれています。



新年度の当初予算案は、骨格予算で8889億円余りと、現時点ですでに過去2番目に大きい予算となりました。



震災から2年、復旧復興の要となる年に基本方針として据えられたのは3つの柱でした。



石川県・馳 浩 知事：

「足元の物価高から地域経済を守る緊急対策、能登の復旧復興、石川県の成長戦略の実現、この3点を基本方針として編成しました」





そのうちの一つが、総額約120億円規模となった物価高対策。12月の補正予算では、2か月間としていた水道基本料金の無償化を4か月間に延長。また、事業者への支援として、物価高を上回る賃上げを実施する企業に対し、最大で600万円の補助を行うなど、企業の持続的な賃上げを後押しします。

石川県・馳 浩 知事：

「中小企業、零細事業者のボトルネックとならないように、金融がより円滑化するような支援、サポートが必要ではないかと」



そして、被災地、能登への支援も加速します。



整備が検討されている奥能登新病院について、最大の課題とされていた医療従事者の確保に向け、打ち出したのが「修学資金制度」。



看護師を目指す学生に対し、新病院での勤務などを条件に、返済が免除される修学資金を最大で480万円貸与します。



成長戦略の実現に向けては、選ばれ続ける観光地を目指すとしました。



具体的には、ことし春からの金沢城二の丸御殿の本格的な復元工事に合わせ、現場見学会などのイベントの実施を予定しています。



石川県・馳 浩 知事：

「筋肉質で柔軟性のある骨格予算、こういうふうに命名したいと思います。今、必要なボリュームのある筋肉質な予算を、コミュニケーションを取りながら柔軟に対応したということ」



新年度当初予算案は、今月26日に開会する石川県議会に提出されます。

