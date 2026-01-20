ポケモンたちをデザインしたメニュー！ 「ポケパーク カントー」よりイーブイカフェの商品が紹介
【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ドリンク
よみうりランドは、2月5日にグランドオープン予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」より「イーブイカフェ」のメニュー情報を公開した。
イーブイカフェはその名の通り、しんかポケモン「イーブイ」のロゴが特徴のカフェ。ここでは複数のフードやドリンクが提供される。ニッコリ笑うイーブイがカップに描かれたドリンクや、ピカチュウとイーブイのアイスバーが提供される。また、オープンに先駆けてラテアートのデザインイメージも公開された。
「ポケパーク カントー」では、このほか可愛らしいピカチュウのトレーとおにぎりを提供する「ピカチュウのおにぎりや」など、多彩な飲食を楽しめる。
ラテアート（デザインイメージ）
