【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定

ドリンク

よみうりランドは、2月5日にグランドオープン予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」より「イーブイカフェ」のメニュー情報を公開した。

イーブイカフェはその名の通り、しんかポケモン「イーブイ」のロゴが特徴のカフェ。ここでは複数のフードやドリンクが提供される。ニッコリ笑うイーブイがカップに描かれたドリンクや、ピカチュウとイーブイのアイスバーが提供される。また、オープンに先駆けてラテアートのデザインイメージも公開された。

「ポケパーク カントー」では、このほか可愛らしいピカチュウのトレーとおにぎりを提供する「ピカチュウのおにぎりや」など、多彩な飲食を楽しめる。

ラテアート（デザインイメージ）

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。