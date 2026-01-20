東京メトロ銀座線モデルの腕時計が登場。100周年を記念し細部までこだわったデザイン
アニウェアが運営する「SuperGroupies」は1月15日、東京メトロ公式ライセンスの「銀座線モデル腕時計」の予約受付を開始した。2月9日まで予約を受け付ける。
『東京メトロ』公式ライセンス商品_銀座線_モデル
同商品は、もうすぐ100周年を迎える地下鉄「銀座線」にフォーカスした腕時計。盤面には銀座線のマークのようなオレンジ色の輪や駅ナンバリングを配した、前面行先表示をイメージした窓には、渋谷、外苑前、溜池山王、虎ノ門、新橋、銀座、日本橋、上野、浅草1番線着、浅草2番線着、試運転、臨時が2時間ごとに表示する。
インデックスの3の数字は、「都市計画第3号線」の面影を残すもの。中央のシルバーは銀座線01系を思わせるもので、路線の歴史を表現している。
革ベルトは銀座線の屋根や内装をイメージしたレンガ色で、ベルト裏面には全駅名を刻印した。
ベルト裏面には全駅名を刻印
裏蓋には1000系車両を刻んでいる。
裏蓋には1000系車両が
価格は2万6,400円。公式サイトやアニメイト通販、書泉等で取り扱う。配送は7月上旬ごろを予定。
(C)Tokyo Metro Co., Ltd All rights reserved.
