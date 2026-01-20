原日出子、海の幸たっぷりブイヤベースの夕食披露「高級レストランみたい」「豪華で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の原日出子が1月19日、自身のInstagramを更新。ブイヤベースの夕食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】66歳ベテラン女優「お家ご飯だけど贅沢な気分」レストラン級の豪華夕食
原は「今夜は ブイヤベース 海の幸いっぱい」とつづり、食卓を公開。「お魚屋さんで寄せ鍋とかの具材セットを買って それにムール貝と白貝をプラス」「玉ねぎ エリンギ パプリカ セロリ 大蒜は スープベースに」「下茹でしたブロッコリーとプチベールも入れました」と豪華なブイヤベースを披露している。
また、添えられたパンも「クリームチーズ アボカド スモークサーモン パプリカ ディルを刻んで混ぜて レモン汁 塩胡椒 マヨネーズで味付けしてバケットに詰めたサンドイッチ」と手の込んだもの。かぶとブロッコリーのサラダもあり「お家ご飯だけど贅沢な気分です」としめくくっている。
この投稿に「夕飯がブイヤベースは豪華すぎる」「お家ご飯のクオリティ高すぎ」「食欲そそられる」「バゲットに詰めたサンドイッチ、お洒落」「手の込んだサイドメニューまで完璧」「高級レストランみたい」「豪華で美味しそう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
◆原日出子、ブイヤベースの夕食公開
◆原日出子の投稿に反響
