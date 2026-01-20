元NMB48白間美瑠、ミニ丈デニムスカートから美脚スラリ 旅行動画に「彼女感すごい」「最強スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】元NMB48の白間美瑠が1月20日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のスカートを着こなした私服姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元NMB「彼女感すごい」三重名所でのミニスカ姿
連日三重県での旅行動画を披露していた白間。この日の動画では「三重県満喫した〜！ラスト動画です」とつづり、食事を楽しむ様子や観光地を周る様子を公開した。黒のシャツにミニ丈のデニムスカートを合わせ、美しい素足をのぞかせた私服を着こなしていた。
この投稿にファンからは「彼女感すごい」「最強スタイル」「脚のラインが綺麗」「美しすぎて2度見した」と絶賛する声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元NMB「彼女感すごい」三重名所でのミニスカ姿
◆白間美瑠、三重旅行での私服ショット公開
連日三重県での旅行動画を披露していた白間。この日の動画では「三重県満喫した〜！ラスト動画です」とつづり、食事を楽しむ様子や観光地を周る様子を公開した。黒のシャツにミニ丈のデニムスカートを合わせ、美しい素足をのぞかせた私服を着こなしていた。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿にファンからは「彼女感すごい」「最強スタイル」「脚のラインが綺麗」「美しすぎて2度見した」と絶賛する声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】