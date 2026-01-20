A.B.C-Z＆サバシスター「Venue101 EXTRA in 仙台」出演決定
A.B.C-Z
2月17日に仙台サンプラザホールで開催される「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」の第２弾出演アーティストが発表された。A.B.C-Zとサバシスターの出演が決定した。
毎週土曜23時、NHK101 スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。
「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MC の濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。
「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」と題し、スタジオを飛び出して、宮城県仙台市での公開収録を実施する。東日本大震災の発生から15年となる2026年。未曾有の大災害から一歩ずつ復興へ歩んできた東北に、そして、ひとりひとりの15年にフォーカスしながら、未来への希望やメッセージを届けるライブをお送りする。
第2弾の出演アーティストとして、A.B.C-Zとサバシスターの出演が決定した。被災地を継続的に訪れ、復興に取り組む人たちと交流してきた A.B.C-Z。そして、ごうけ(Dr/Cho)・るみなす(Gt/Cho)がともに宮城県出身のサバシスター。東北とゆかりの深い2組が、アツいパフォーマンスを届ける。
すでに第1弾として出演を発表した乃木坂46、HANA、宮世琉弥、そしてMCの濱家隆一、生田絵梨花とともに、一夜限りのステージを繰り広げる。
そして、さらなるアーティストを今後も発表する。
番組では引き続き、出演するアーティストとの“あなたが大切にしているエピソード”を募集中。また、公開収録の生観覧も引き続き募集中。