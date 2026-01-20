

A.B.C-Z

2月17日に仙台サンプラザホールで開催される「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」の第２弾出演アーティストが発表された。A.B.C-Zとサバシスターの出演が決定した。

毎週土曜23時、NHK101 スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。

「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MC の濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。

「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」と題し、スタジオを飛び出して、宮城県仙台市での公開収録を実施する。東日本大震災の発生から15年となる2026年。未曾有の大災害から一歩ずつ復興へ歩んできた東北に、そして、ひとりひとりの15年にフォーカスしながら、未来への希望やメッセージを届けるライブをお送りする。

第2弾の出演アーティストとして、A.B.C-Zとサバシスターの出演が決定した。被災地を継続的に訪れ、復興に取り組む人たちと交流してきた A.B.C-Z。そして、ごうけ(Dr/Cho)・るみなす(Gt/Cho)がともに宮城県出身のサバシスター。東北とゆかりの深い2組が、アツいパフォーマンスを届ける。

すでに第1弾として出演を発表した乃木坂46、HANA、宮世琉弥、そしてMCの濱家隆一、生田絵梨花とともに、一夜限りのステージを繰り広げる。

そして、さらなるアーティストを今後も発表する。

番組では引き続き、出演するアーティストとの“あなたが大切にしているエピソード”を募集中。また、公開収録の生観覧も引き続き募集中。

「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」

【出演】 ※五十音順A.B.C-Z・サバシスター・乃木坂 46・HANA・宮世琉弥 and more...【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花【公開収録予定】2026年2月17日（火） 18:15 開場 19:00 開演 21:00 終演予定仙台サンプラザホール（宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１１−１）【観覧申込】NHK 仙台放送局ホームページ（https://nhk.jp/sendai）から＜申込締切＞1月26日(月)正午【エピソード応募】Venue101 番組ホームページ（https://one.nhk/venue101）から【放送予定】2026年3月14日（土）23:00〜23:45 ＜NHK総合＞※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信※別途、BSプレミアム4K でも放送予定。放送日時が決まり次第、番組ホームページ・SNS等でお知らせ。