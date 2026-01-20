アジア株 総じて下落、香港株は続落 アジア株 総じて下落、香港株は続落

東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 26487.51（-76.39 -0.29%）

中国上海総合指数 4113.65（-0.35 -0.01%）

台湾加権指数 31759.99（+120.70 +0.38%）

韓国総合株価指数 4885.75（-18.91 -0.39%）

豪ＡＳＸ２００指数 8815.86（-58.65 -0.66%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82643.81（-602.37 -0.72%）



２０日のアジア株は総じて下落。米国株価指数先物の時間外取引でいずれも下落しており、アジア株の売りにつながった。ナスダック先物は１．５％超の下げとなったことで、アジア市場でもハイテク関連株の下げにつながっている。



上海総合指数は小反落。ほぼ変わらず。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、化学繊維メーカーの恒力石化、化学品メーカーの万華化学集団が買われる一方で、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）が売られた。



香港ハンセン指数は続落。不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、ビール会社の華潤ビール（チャイナ・リソーシズ・ビール）が買われる一方で、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭ

ＩＣ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。ドローン検知技術企業のドローンシールド、会計システム会社のゼロが買われる一方で、探鉱会社のライナス・レア・アース、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、物流サービスのブランブルズ、電気通信会社のコーラスが売られた。

