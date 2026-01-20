ユーロ圏　１０年債利回り格差　総じて債券売り圧力も、各国間の格差は安定的
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.877
フランス　　　3.557（+68）
イタリア　　　3.521（+64）
スペイン　　　3.274（+40）
オランダ　　　2.959（+8）
ギリシャ　　　3.509（+63）
ポルトガル　　　3.267（+39）
ベルギー　　　3.459（+58）
オーストリア　3.091（+21）
アイルランド　3.172（+30）
フィンランド　3.149（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）