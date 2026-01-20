ユーロ圏 １０年債利回り格差 総じて債券売り圧力も、各国間の格差は安定的
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.877
フランス 3.557（+68）
イタリア 3.521（+64）
スペイン 3.274（+40）
オランダ 2.959（+8）
ギリシャ 3.509（+63）
ポルトガル 3.267（+39）
ベルギー 3.459（+58）
オーストリア 3.091（+21）
アイルランド 3.172（+30）
フィンランド 3.149（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
