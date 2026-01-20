高知県仁淀川町で、いま、お年寄りのお出かけを促すユニークな実験が行われています。

運転手も添乗員も乗客も住民であるお年寄りたち。その狙いとはー。



●出発式

「安全に元気に楽しく行ってみよう！」



1月14日、仁淀川町で高齢者のお出かけを促進する取り組みが始まりました。

これはNPO法人フレイルサポート仁淀川が企画したもので、町内で3種類の車両を走らせます。





■小松さん「これから免許を返納するよねと、そういう人たちが元気なうちに公共交通を乗り継いで楽しく出かけるということを、元気な今から乗ろうねと声をかけている」こちらのミニバンは「くるりん」の名称で吾川・仁淀・池川地区の拠点を巡ります。初日には県境近くで暮らす住民3人が、デマンドタクシーで池川の乗り場までやってきました。■舟形の住民「（仁淀地区）森の方へ行きます。豆腐もおいしいしお惣菜もおいしいというので買い物したいです」3人は「くるりん」に乗り込みました。3人が住む舟形地区には店はなく、同じ町内にありながらもこれまで出かけることのなかった仁淀地区の商店に向かいました。店内には生鮮食品などがずらりと並んでいます。3人は普段来ることのない商店で買い物を満喫できたようです。■舟形住民「買い物もできますし、楽しい。見たことのない所を見るのも」山あいの町、仁淀川町は人口4017人（12/1時点）のうち57.3％が65歳以上です。このため町では、NPO法人フレイルサポート仁淀川が主催してフレイル（心身の衰え）を予防する取り組みを進めてきました。その活動の柱がハツラッツという運動プログラムで、週2回効果的なトレーニングを行うとともに、フレイルサポーター研修を受けた住民が 他の住民のフレイル予防を支えています。今回のお出かけ促進の実験を支えているのもフレイルサポーターたちで、運転手や添乗員役も務め、毎日運行前には打ち合わせをして注意点などを共有します。今回の実験を企画した、NPO法人理事の小松さんは。■小松さん「仁淀川町の300人のフレイルサポーターさんは、あきらめなければ元気になるってことは分かってハツラッツに取り組んだりとかご自分で、一生けん命努力されてますが、一番大事なのは、お出かけをすること」池川地区の中だけを周遊するのはこちらの電動車両「グリスロ」です。国からの補助金で借りた車両で、ゆっくりと走行するためドアや窓もありません。90代になると、近くの店に行くにも徒歩では心配で、こうした乗り物があると気軽におでかけができるようになります。●グリスロ内での会話の様子「今日はお刺身とお寿司、たこ焼き（を買う）」「自分で買い物して食べるということは嬉しいです」この日は、運転免許の返納を検討しているお年寄りの男性も乗車していました。鈴木数秋さん（98歳）。鈴木さんもフレイルサポーターでハツラッツに参加していて杖も使わず早足で歩くほど健康です。■鈴木さん「フレイル予防のハツラッツで、今年で丸2年になる。年がいっても、（鈴木さんが）がんばりゆうから私も頑張らんといかんという人もいるわけで、長生きしたいという人の事を考えると、ハツラッツは自分のためでもあるが、他人のためにもなりゆうかなと、自分勝手な考えで過ごさせてもらいよります。楽しい」鈴木さんはいま、買い物にいくために車も運転していて、池川の商店には週に1度、そして月に1度は佐川町まで行っています。■鈴木さん「この田舎にいわゆる交通機関がない、あんまり潤沢にいかん、それがこういう車（グリスロ）で行くと、きょうのように買い物ができる。僕は2027年の1月まで免許があるけれど、それが来たら、27年の1月、免許はとらんつもり」お出かけ促進の実験を企画したNPO法人の小松さんは、こうした細やかな移動手段の必要性を感じていました。■小松さん「できることならお家で最期全うしたいと願っている方がかなり多い。それでもやっぱり自宅を離れざるを得ないのはやっぱり足の確保が難しくなった時に、降りていこうかなっていう悲しい選択にもなっているので」高齢化や免許返納で身近な移動手段を失っても、グリスロやくるりんで移動手段を確保して食料などを自分で買いに行けるようにすることは、この町で生活し続けるために欠かせません。そして、実験でも行っているように、運行面までお年寄りの住民たち自身で担うことができれば、これらの移動手段は持続可能になると小松さんは考えていました。■小松さん「みんなが高齢者が年を取ることを喜べるような、若い人たちも自分も年とったらあんな風にみんなと暮らせるんだなと思ってもらえるような、そういうことが発信できる町になると、とてもいいなと思います」フレイル予防に取り組む仁淀川町で新たに始まった「お出かけ促進の実験」は2月12日まで行われ、小松さんたちはこの実験結果を町などに提案することにしています。