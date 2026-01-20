冬や夏、家庭での電力消費の3割ほどを占めるエアコン。地球温暖化などへの対応で、2027年度から省エネ基準が大きく見直されます。これに伴って製品価格は高くなりますが、電気代は削減できそうです。買いかえの目安や自治体による支援策を紹介します。

■2027年度からは新基準のみを出荷

森圭介アナウンサー

「2027年度から、エアコンがさらに高級品になるかもしれません。寒い時期、エアコンの暖かい空気でお部屋を満たしているという方もいると思いますが、 2027年4月からエアコンをめぐって、価格にも関わる取り組みが行われます」

「省エネ基準が大幅に見直されます。夏や冬の時期で家庭での電力消費のうち約3割を占めるというエアコン。課題となっている地球温暖化などの懸念から省エネ基準を見直そうということで、新しい基準が設けられました」

「現在の基準のエアコンはオレンジ色のマークで示されていて、まだ一部は販売されています。新しい基準のマークは緑色で、既に販売されているエアコンもあります」

「2027年4月以降は原則、新基準のみ出荷をしていくことになります。では、消費者にどう影響してくるのか。神奈川・横浜市にある家電量販店のエディオン横浜西口本店で取材しました」

「同店では約120種類のエアコンを取り扱っています。『エアコン2027年問題』と貼り紙などで掲げ、お客さんへの呼び掛けを強化していました。店によると、現段階のラインナップでは約7割の商品が2027年度の新基準を満たしていないといいます」

■「買いかえるべきか…」相談は増加

森アナウンサー

「そのため今後、現在の基準のエアコンは在庫がだんだん少なくなる可能性があるため、購入を希望する人は早めに買ってほしいと呼び掛けていました。早速、お客さんからの問い合わせもありました」

同店の黒柳亮汰さん

「月に数件程度ですが、お問い合わせいただいている状況です。特に昨年の夏頃からご相談件数は増加傾向にありまして、『自宅のエアコンは買いかえるべきか』『まだ待ってもう少し先にするか』といったご相談をいただいております」

斎藤佑樹キャスター

「（エアコンを買いかえたのは）4、5年前くらいですかね。新基準じゃないと思います。（注意して）見ていないですね」

鈴江奈々アナウンサー

「エアコンは4、5年くらい前に設置しましたが、基準をどこで見ればいいのかが分からないです」

森アナウンサー

「家電量販店に行くと、値札の近くに貼ってあるところもあります。『新しい基準になるんだったら、新しい基準の方を買うお客さんが多いんじゃないの？』と思った方がいるかもしれません。（必ずしも）そうでないのは、値段の差があるからです」

■新基準になると…本体価格どう違う？

森アナウンサー

「現在の基準と新しい基準のもので比較してみました。エディオン横浜西口本店によると、6畳用モデルで現在の基準を満たした標準的なものだと、6万円〜10万円前半で売られているものが多いですが、新基準だと15万円前後。結構上がるイメージがありますよね」

「新基準のエアコンになると、高い省エネ性能を実現するために設計はもちろん、部品などの開発にコストがかかっています。それが価格に跳ね返ってきて、これだけの高値になってきます」

山粼誠アナウンサー

「新基準の方が性能がいいとはいえ、安く見積もっても5万円以上は違うので悩みますよね」

森アナウンサー

「1部屋だけ買いかえるという家庭はもちろんあると思いますが、子ども部屋とリビングなど複数の部屋で買いかえないといけないとなると、だいぶ大きい差になるかなという感じにはなると思います」

■新基準のエアコン、買いかえの目安は

森アナウンサー

「新基準のエアコンに買いかえた方がいいのかどうか。そのポイントについて、家電に詳しいIT・家電ジャーナリストの安蔵靖志さんに教えてもらいました」

「まず、エアコンの寿命は約10年と言われています。『今買っても10年も使わないかもしれない』『とにかく今安いものを買いたい』という方は、現在の基準のものを購入する選択肢もありだということです」

「『古い基準になっちゃうんだから、もし壊れたら修理などで部品がなくなっちゃうんじゃないの？』と心配される方もいるかもしれません。大手家電メーカー担当者は『保証期間内であれば修理が可能』と言います。10年前後は部品などが確保されているそうです」

「新基準のエアコンを買ったほうがいいのは、『買って10年以上は使いたい』『今エアコン自体を買うのは確かに高いかもしれないけれど毎月の電気代を節約してお得に使いたい』『エコに暮らしたい』という方です」

「どれぐらい違うのか、安蔵さんに試算してもらいました。例えば14畳タイプのエアコンで、現在の基準を満たしているものの電気代は年間で4万8000円ほど。新基準になると年間で3万6000円ほどで、1万2000円近く差が出てくるということです」

「寿命の10年使ったと考えたら12万円ほど新基準の方がお得になります。新基準のエアコンが12万円高くても、10年無事に使い続けられたら10年後にトントンになるという計算です」

斎藤キャスター

「長いスパンで考えるのなら、買いかえる選択肢もありかもしれないですね」

森アナウンサー

「今そんなにお金を出せないという方は現在の基準向きですが、長いスパンで見ると新基準向きで（全体の費用が）安くなるかもしれないという計算です。家庭の事情によっても違うので、ぜひ考えていただきたいと思います」

「安蔵さんは、『エアコン自体の値段だけではなく、電気代も比較した上で購入を検討するといい』と話していました」

■自治体による買いかえ支援も

森アナウンサー

「ただ『10年使ったらトントンか…』と、今のお財布を見てしまい、悩む方もいるかもしれません。自治体によっては省エネ家電の買いかえ支援を実施しているところがあります」

「例えば東京都では、都民を対象に『東京ゼロエミポイント』があります。家電量販店で結構大きく掲げられているところもあります。対象の省エネ性能の高い家電に買いかえると、1ポイント1円で、条件を満たした場合は最大8万ポイントが付与される取り組みです」

「その場で使うこともでき、実質その場で8万円引きというようなお買い物ができるパターンもあるといいます。知らなかったらもったいないですし、家電量販店の掲示物なども見てみるといいかもしれません」

「愛知県・東海市では、市内での購入について市へ申請すると、最大3万円の補助が出ます。予算に達し次第終了ということですが、3万円は結構大きいですよね」

山粼アナウンサー

「大きいですよね。こういう知らせを知るコツは、ホームページにあったりするのでしょうか？」

森アナウンサー

「家電量販店に掲げてあるところももちろんありますが、自治体のホームページなどを見てみると暮らしの欄などに載っているところもあります。このひと手間を惜しむか惜しまないかなんですよ」

斎藤キャスター

「ちゃんとチェックしようと思いました」

森アナウンサー

「大きい買い物、省エネのものを買うという時には、『うちの自治体はやっているかもしれない』と調べてみるといいかもしれません」

「ただ東海市のように、予算に達し次第終了というのも結構あります。『ポイントを使いたかったのに終わっている…』ということもあるので、自分で調べて賢い買い物をして、今の基準がいいのかエコな新しい基準がいいのか、調べてみるのもいいかもしれません」

