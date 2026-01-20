【週刊FLASH 2月3日号】 1月20日発売 価格：550円

【拡大画像へ】

光文社は、「週刊FLASH 2月3日号」を1月20日に発売した。価格は550円。

今号の表紙と巻頭には、虹咲カリナさんが登場。18歳の鮮烈な姿をみせてくれる。

また、齊藤京子さんがFLASHに登場。「レースアンバサダーアワード2024」を受賞した日南まみさんの大人の余裕を感じさせるグラビアや、小野たまりさんの初グラビアも掲載される。

「ミスFLASH2026」の板野優花さんは、受賞を記念したソログラビア第1弾として宮古島での撮影に挑戦。SNSで話題となったパーソナルトレーナー・Sakuraさんは、鍛え上げられたボディを披露する。

【虹咲カリナさん】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集「Colorful Days」虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

【齊藤京子さん】

齊藤京子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

【日南まみさん】

日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

FLASHデジタル写真集「Lacy Dream」日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【小野たまりさん】

小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

FLASHデジタル写真集「Iの才能」小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【板野優花さん】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

【Sakuraさん】

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文