18歳・虹咲カリナさんが表紙に登場！「週刊FLASH」2月3日号が本日発売
【週刊FLASH 2月3日号】 1月20日発売 価格：550円
光文社は、「週刊FLASH 2月3日号」を1月20日に発売した。価格は550円。
今号の表紙と巻頭には、虹咲カリナさんが登場。18歳の鮮烈な姿をみせてくれる。
また、齊藤京子さんがFLASHに登場。「レースアンバサダーアワード2024」を受賞した日南まみさんの大人の余裕を感じさせるグラビアや、小野たまりさんの初グラビアも掲載される。
「ミスFLASH2026」の板野優花さんは、受賞を記念したソログラビア第1弾として宮古島での撮影に挑戦。SNSで話題となったパーソナルトレーナー・Sakuraさんは、鍛え上げられたボディを披露する。【虹咲カリナさん】
