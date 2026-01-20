【テニス速報】 全豪オープン 第3日 アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソン vs ケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノク
全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソン] 2 - 1 [ケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノク]
全豪オープン第3日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス1回戦で、アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンとケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノクが対戦した。
第1セットはケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノクが7-6で先取。第2セットはアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが6-4で奪い返すと、第3セットもアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが6-4で制し、アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-20 18:12:13 更新