全豪オープン

大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソン] 2 - 1 [ケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノク]

全豪オープン第3日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス1回戦で、アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンとケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノクが対戦した。

第1セットはケイティ ウォリネツ / リュドミラ キチェノクが7-6で先取。第2セットはアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが6-4で奪い返すと、第3セットもアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが6-4で制し、アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-20 18:12:13 更新