きょう昼ごろ、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをした事件で、犯行は短時間で行われたとみられることがわかりました。

【画像】事件現場

犯人はその場から走って逃げていて警察が行方を追っています。

警察によりますと、きょう午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で「突然背後からカッターナイフのようなもので首を切りつけられた」などと３０代の男性から警察に通報がありました。

男性は軽いけがをしたということです。犯人はその場から南の方向に走って逃げました。

犯人の性別はわかっていません。身長１７０センチくらいの小太りで、黒系のコートを着てフードをかぶっていました。黒系のズボンに白のマスクをつけていたと

いうことです。

また、カッターナイフを持ったまま逃走しているとみられます。





近くに住む人「このあたりでそういう事件は聞かなかったので、すごく怖いなと思いました」

■車から降りたところ突然...

当時男性は、車で帰宅し車から降りたところ突然首を切られました。警察によりますと犯行は１分程度で短時間の犯行だったとみられます。

また、大きな声をあげるといったことも確認されていません。

現場は山形大学工学部の近くの住宅街です。

事件を受け米沢市教育委員会は小中学校に注意を呼びかけ、近隣の学校では、保護者による送迎での下校を行ったということです。

また警察も近隣住民に対し安全確保のため、戸締まりを徹底することや、不審者や不審車両を見かけたらすぐに通報するよう呼び掛けています。