　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　65(　　　45)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 314(　　 314)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　22(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　 4(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　23(　　　23)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 152(　　 142)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1973(　　1973)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　90(　　　46)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 200(　　 200)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 607(　　 331)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　51(　　　33)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1653(　　 699)
　　　　　 　 　 3月限　　　 39997(　 19097)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 1)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 277(　　 277)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 827(　　 827)
　　　　　 　 　 3月限　　　 15700(　 15700)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　49(　　　39)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2168(　　2168)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 184(　　 184)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 177(　　 177)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13168(　 13168)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

