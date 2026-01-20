主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 65( 45)
TOPIX先物 3月限 57( 57)
日経225ミニ 3月限 314( 314)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 22( 0)
日経225ミニ 3月限 4( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20( 0)
TOPIX先物 3月限 23( 23)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 152( 142)
日経225ミニ 3月限 1973( 1973)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 90( 46)
日経225ミニ 3月限 200( 200)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 607( 331)
6月限 8( 4)
TOPIX先物 3月限 51( 33)
日経225ミニ 2月限 1653( 699)
3月限 39997( 19097)
4月限 7( 1)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 277( 277)
6月限 8( 2)
日経225ミニ 2月限 827( 827)
3月限 15700( 15700)
4月限 49( 39)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35( 35)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 122( 122)
3月限 2168( 2168)
4月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 184( 184)
6月限 11( 11)
日経225ミニ 2月限 177( 177)
3月限 13168( 13168)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
