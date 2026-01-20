主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2972( 1018)
TOPIX先物 3月限 8448( 2944)
日経225ミニ 3月限 4771( 4735)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 353( 276)
TOPIX先物 3月限 1109( 939)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 955( 639)
TOPIX先物 3月限 892( 892)
日経225ミニ 3月限 5966( 5913)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 357( 271)
TOPIX先物 3月限 554( 254)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 53( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1714( 878)
6月限 11( 9)
TOPIX先物 3月限 545( 451)
日経225ミニ 2月限 4491( 1273)
3月限 85453( 37771)
4月限 26( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 634( 634)
6月限 22( 10)
日経225ミニ 2月限 2547( 1303)
3月限 31723( 31723)
4月限 16( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 480( 480)
3月限 5296( 5296)
4月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 959( 959)
6月限 18( 18)
日経225ミニ 2月限 436( 436)
3月限 26386( 26386)
4月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
