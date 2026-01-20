　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2972(　　1018)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8448(　　2944)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4771(　　4735)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 353(　　 276)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1109(　　 939)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　35(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 955(　　 639)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 892(　　 892)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5966(　　5913)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 357(　　 271)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 554(　　 254)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　53(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1714(　　 878)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 545(　　 451)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4491(　　1273)
　　　　　 　 　 3月限　　　 85453(　 37771)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　10)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 634(　　 634)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2547(　　1303)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31723(　 31723)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 480(　　 480)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5296(　　5296)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 959(　　 959)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 436(　　 436)
　　　　　 　 　 3月限　　　 26386(　 26386)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　13(　　　13)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース