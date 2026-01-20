外国証券 先物取引高情報まとめ（1月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4491( 4081)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 4557( 4557)
日経225ミニ 2月限 2643( 2643)
3月限 88994( 88994)
4月限 61( 61)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3103( 3093)
6月限 43( 43)
TOPIX先物 3月限 4351( 4351)
日経225ミニ 2月限 1213( 1213)
3月限 41249( 41249)
4月限 30( 30)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 186( 132)
6月限 68( 0)
TOPIX先物 3月限 188( 188)
日経225ミニ 3月限 206( 206)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 220( 220)
6月限 68( 0)
TOPIX先物 3月限 1081( 1063)
日経225ミニ 3月限 2597( 2585)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 510( 510)
TOPIX先物 3月限 1287( 1287)
日経225ミニ 2月限 54( 54)
3月限 6084( 6084)
4月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 70( 70)
TOPIX先物 3月限 336( 336)
日経225ミニ 3月限 1712( 1702)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1207( 1207)
TOPIX先物 3月限 2121( 2121)
日経225ミニ 2月限 1304( 1304)
3月限 18543( 18543)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 457( 457)
TOPIX先物 3月限 170( 170)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20( 0)
TOPIX先物 3月限 45( 45)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 40( 40)
TOPIX先物 3月限 60( 60)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 124( 124)
日経225ミニ 2月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
