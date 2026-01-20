　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4491(　　4081)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4557(　　4557)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2643(　　2643)
　　　　　 　 　 3月限　　　 88994(　 88994)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　61(　　　61)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3103(　　3093)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4351(　　4351)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1213(　　1213)
　　　　　 　 　 3月限　　　 41249(　 41249)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　30(　　　30)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 186(　　 132)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 188(　　 188)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 206(　　 206)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 220(　　 220)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1081(　　1063)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2597(　　2585)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 510(　　 510)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1287(　　1287)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6084(　　6084)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 336(　　 336)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1712(　　1702)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1207(　　1207)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2121(　　2121)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1304(　　1304)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18543(　 18543)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 457(　　 457)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 170(　　 170)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　45(　　　45)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　60(　　　60)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 124(　　 124)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　12(　　　12)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

