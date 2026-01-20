　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12981(　 11864)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　64(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17249(　 16507)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8030(　　8030)
　　　　　 　 　 3月限　　　159623(　159623)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　35(　　　35)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8087(　　8025)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 117(　　　67)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20610(　 19700)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6180(　　6180)
　　　　　 　 　 3月限　　　108046(　108046)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　27(　　　27)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 629(　　 383)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 419(　　 419)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3943(　　3943)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1197(　　1000)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4359(　　3940)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4107(　　4091)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1634(　　1194)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7770(　　5626)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10688(　 10688)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3074(　　2239)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5023(　　4075)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6274(　　6274)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5304(　　5081)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9269(　　9252)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4082(　　4082)
　　　　　 　 　 3月限　　　 50396(　 50396)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 234(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1282(　　 676)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 412(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 414(　　 412)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 394(　　 382)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 585(　　 585)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース