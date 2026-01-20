外国証券 先物取引高情報まとめ（1月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12981( 11864)
6月限 64( 14)
TOPIX先物 3月限 17249( 16507)
日経225ミニ 2月限 8030( 8030)
3月限 159623( 159623)
4月限 35( 35)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8087( 8025)
6月限 117( 67)
TOPIX先物 3月限 20610( 19700)
日経225ミニ 2月限 6180( 6180)
3月限 108046( 108046)
4月限 27( 27)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 629( 383)
6月限 2( 0)
TOPIX先物 3月限 419( 419)
日経225ミニ 3月限 3943( 3943)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1197( 1000)
6月限 2( 0)
TOPIX先物 3月限 4359( 3940)
日経225ミニ 3月限 4107( 4091)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1634( 1194)
TOPIX先物 3月限 7770( 5626)
日経225ミニ 2月限 67( 67)
3月限 10688( 10688)
4月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3074( 2239)
TOPIX先物 3月限 5023( 4075)
日経225ミニ 3月限 6274( 6274)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5304( 5081)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 9269( 9252)
日経225ミニ 2月限 4082( 4082)
3月限 50396( 50396)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 234( 0)
TOPIX先物 3月限 1282( 676)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 412( 0)
TOPIX先物 3月限 414( 412)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 394( 382)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 585( 585)
日経225ミニ 2月限 33( 33)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
