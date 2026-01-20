「日経225オプション」2月限プット手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
シティグループ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
シティグループ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
シティグループ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
シティグループ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
シティグループ証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
