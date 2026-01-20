「日経225オプション」2月限プット手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 121( 71)
JPモルガン証券 51( 51)
BNPパリバ証券 270( 20)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 12( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ビーオブエー証券 15( 15)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
UBS証券 50( 0)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 95( 95)
UBS証券 50( 50)
BNPパリバ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
SBI証券 7( 5)
東海東京証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
