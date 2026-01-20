「日経225オプション」2月限コール手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
BNPパリバ証券 127( 71)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
バークレイズ証券 27( 27)
SBI証券 18( 12)
楽天証券 11( 11)
ビーオブエー証券 11( 11)
ゴールドマン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 46( 46)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
楽天証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
BNPパリバ証券 20( 20)
インタラクティブ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 6( 6)
岩井コスモ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
