³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡+1¦Ò¤ò²¼È´¤±¤ë·Á¤Ç25ÆüÀþ¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ë
Âçºå3·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡52800¡¡-860¡¡¡Ê-1.60¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3622.0¡¡-37.5¡¡¡Ê-1.02¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ860±ß°Â¤Î5Ëü2800±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü3490±ß¤È¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü3500±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü3550±ß¤ò¹âÃÍ¤Ë²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤Ï5Ëü2920±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï5Ëü3100±ß～5Ëü3250±ßÊÕ¤ê¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÆ°¤¤Ï¶¯¤Þ¤é¤º¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï5Ëü3000±ß～5Ëü3100±ßÊÕ¤ê¤È¥ì¥ó¥¸¤òÀÚ¤ê²¼¤²¡¢¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤Ï5Ëü2890±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3170±ß¤Þ¤Ç²¼¤²½Â¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢5Ëü2760±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡³¤³°Àª¤Î¥Õ¥íー¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÊÆ²¤´Ø·¸¤Î°²½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¡¢¥·¥çー¥ÈÍ¥Àª¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü2990±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÄ´À°°ì½ä´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÌÀ³Î²¼Êü¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢½µÂ¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü2390±ß¡ËÊÕ¤ê¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë5Ëü1500±ß¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆüÂ¤Î+1¦Ò¤òÌÀ³Î¤Ë²¼Êü¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï½µÂ¤Î+1¦Ò¿å½à¤Ç²¼¤²»ß¤Þ¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È¤Î5Ëü2375±ß¤«¤é5Ëü3375±ß¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½Êª»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸ºÀÇ¤Ç¾ÃÈñ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ä¾®Çä³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬ÆðÄ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.57ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤Ç14.60ÇÜ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¾å½Ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£-1¦Ò¡Ê14.66ÇÜ¡Ë¤ò²¼È´¤±¤ë·Á¤«¤é-2¦Ò¡Ê14.57ÇÜ¡Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¿¡£-2¦Ò¿å½à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏNT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü1864Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬8025Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬5081Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2670Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2239Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1194Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1077Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1018Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1000Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬959Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü9700Ëç¡¢ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü6507Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬9252Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬5626Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4075Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬3940Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2944Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2461Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1606Ëç¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤¬939Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹