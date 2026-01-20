ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報｜柏崎刈羽原発】21日にも再稼働へ、警報設定ミスで延期【新潟… 【速報｜柏崎刈羽原発】21日にも再稼働へ、警報設定ミスで延期【新潟】 【速報｜柏崎刈羽原発】21日にも再稼働へ、警報設定ミスで延期【新潟】 2026年1月20日 18時32分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京電力柏崎刈羽原発6号機が、21日にも再稼働する方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。 柏崎刈羽原発は、制御棒の警報システムに設定ミスが判明し、20日に予定していた再稼働を延期していました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 部屋が荒らされた形跡が･･･住人の留守中に侵入し現金30万円など盗んだ疑いで神奈川県の50代男を逮捕【新潟】 25日(日)ごろにかけて平地でも大雪の恐れ、交通障害に注意･警戒を【新潟】 2月の衆院選は36年ぶり 県選管が選挙事務室を開設、衆院選へ本格準備【新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 訪問介護, 住宅, 葬儀, ホテル, 大船, 埼玉, 慰霊祭, ネジ, 伊東市