21日にも再稼働する方向で調整

写真拡大

東京電力柏崎刈羽原発6号機が、21日にも再稼働する方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。
柏崎刈羽原発は、制御棒の警報システムに設定ミスが判明し、20日に予定していた再稼働を延期していました。