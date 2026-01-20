薩摩焼の伝統とモダンが融合。ワイヤードビーンズが「帖佐窯」のマグカップ発売
ワイヤードビーンズは1月15日、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品「生涯を添い遂げるマグ 薩摩焼 帖佐窯」(8,800円)を発売した。
生涯を添い遂げるマグ 薩摩焼 帖佐窯 左から、トルコ釉 白薩摩、瑠璃釉 黒薩摩、うるみ釉 黒薩摩、伊羅保釉 白薩摩
薩摩焼(さつまやき)とは、17世紀初頭に島津 義弘が朝鮮陶工に命じて築かせた窯に起源を持つ、日本を代表する伝統陶器。中でも帖佐は、薩摩焼最古の窯とされる「古帖佐焼」の地名として知られている。
同商品は、40年以上にわたって陶土・釉薬・窯に精通し、数多くの陶芸家を支えてきた帖佐窯の窯主・帖佐光晴氏が手がけた。白薩摩と黒薩摩を下地に、美しい釉薬を重ねたバイカラーのデザインが特徴で、「うるみ釉 黒薩摩」「瑠璃釉 黒薩摩」「伊羅保釉 白薩摩」「トルコ釉 白薩摩」の4種を展開する。
破損時に新品と交換できる独自のアフターサービス「生涯補償」も付帯。職人の手仕事を日常で気兼ねなく、末永く愛用できる仕組みを整えている。
