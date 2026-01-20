クロワッサンラスクのカフェオウザンから、アメジストカラーの大人可愛いバレンタイン限定ラスク
珠屋櫻山が運営するカフェオウザンは1月15日、バレンタイン限定のチョコレートラスクを数量限定で発売した。
内側まで華やかなパッケージのベル
今年のカフェオウザンのバレンタインデー限定商品は、"大人ロマンティック"がコンセプト。2月の誕生石にちなんだアメジストパープルをメインカラーに据え、大人ロマンティックな世界観を演出した。
小振りなサイズが可愛く、小箱の仕掛けが豪華なキューブラスク「ベル」(1,782円)と、繊細な装飾を施した細長い形状のスティックラスク「ラヴィソン」(1,566円)の2種類を用意する。いずれもラスクが5個入っている。
ピンクやパープルの淡いカラーが際立つラヴィソン
ラスクは、ミルクチョコレート、ビターチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレート、ストロベリーチョコレートの5種類でコーティングした。トッピングのドライフルーツは、ラズベリー、イチジク、クランベリー、リンゴを使用。フルーツの爽やかな酸味が、コクのあるチョコレートの中で軽やかなアクセントとなり、味や食感に変化を与えている。
