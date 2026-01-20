鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」が１８日にスタートした。

「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ早瀬陸（松山ケンイチ）は、失踪していた妻早瀬夏海（山口紗弥加）殺害の濡れ衣を着せられそうになり…落命した刑事儀堂歩（鈴木亮平）の姿にリブートして真犯人を追うことに。

第１話の各所に不可解な描写があり、凄腕の整形外科医桑原瞳（野呂佳代）によって、早瀬陸→儀堂歩以外にもリブートが行われているとの見方も。

中盤には、リブートした早瀬・儀堂の前に、疎遠になっていたはず儀堂の妻麻友（黒木メイサ）が現れ、なぜか夫を捜していたと親身になって心配。協力者の公認会計士幸後一香（戸田恵梨香）が接触を避けさせた。

この場面、ネットの考察では妻麻友の顔にアザか傷跡のようなものが見えるとの指摘が浮上している。

早瀬・儀堂と一香が立ち去った車を見つめている場面。光の反射の可能性もあるが、画面では顔にアザがあるようにも見え、注目が集まっている。

儀堂妻が一香を見て「誰？」と聞き、一香が気まずそうに早瀬・儀堂を車に押し込んだ。儀堂の元恋人だった本物の一香がゴッドハンドの手術でリブートして儀堂妻に成り代わっており、それならば一香は誰？との考察も展開されている。