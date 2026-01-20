中村ゆりか　photo：小倉直樹 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の中村ゆりかが20日までに、自身のXを更新。自身が出演しているテレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜　深0：30〜深1：00）の投稿を引用して、今後のストーリー展開に触れた。

【写真】「キーアイテム？」クマのぬいぐるみとの写真で今後の展開をにおわせた中村ゆりか

　『略奪奪婚』の公式Xでは、中村が演じるゆりかのオフショとして「くまちゃんをぎゅっ」とつづった中村がクマのぬいぐるみを抱える写真を公開した。

　中村はこの投稿を引用。「このクマ 今後ドラマでよくチェックしてね！」とつづり、ドラマでもカギを握るように登場することをにおわせた。

　この投稿には「刮目しますっ」「そう言われるとめっちゃ気になる」などと反響が寄せられている。