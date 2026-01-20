日焼けしやすい頬まわりをカバー。紫外線97%カットで呼吸しやすい新形状のマスクが発売
ヨコイは1月15日、紫外線対策と通気性を両立した「エアフィール立体マスク」を発売した。
マスク本体_ベージュ
同商品は、特殊素材によりUVカット率97%を実現し、日焼けしやすい頬周りを広くカバーする新形状を採用した。
薄型高性能フィルターが蒸れや息苦しさを軽減。長時間、快適に着用できるよう柔らかな耳ゴムを使用した。すっきりとしたシルエットの新形状で、口元に余裕を持たせるため、呼吸や会話がしやすくなっている。
紫外線ダメージが気になる頬まわりをカバー
カラーは「ベージュ×コーラル」「グレージュ×チャコール」「ピンクベージュ×モカ」と、肌なじみの良いニュアンスカラー3色を用意した。
マスク本体_グレージュ
マスク本体_ピンクベージュ
価格は10枚入437円、30枚入1,078円。
