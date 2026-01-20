政治ジャーナリスト田崎史郎氏が20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、高市早苗首相が衆院解散を表明した19日の会見の赤カーテンに言及した。

高市氏は通常国会冒頭の23日に衆院を解散し、衆院選を行うと表明した。1月27日公示、2月8日投開票の日程で実施する。会見では、安定した国家運営のための選挙、責任ある積極財政や自維連立政権の信を問うなどとした。

官邸の会見場、会見台の背後には、赤のカーテンがかけられていた。首相就任会見など、これまで高市氏は自身のカラーである青を使っていた。

田崎氏は「内閣広報室が会見をセットするんですけど、担当者の人が高市さんに“カーテンどうしましょうか”って相談して、高市さんが選んだということですね」と説明した。

過去には小泉純一郎元首相が赤カーテンを使ったという。郵政民営化法案が参院で否決されたことを受け、衆院を解散。その直後の会見でのことで、小泉氏の気迫と決意が民意を動かした経緯がある。

当時の小泉氏について、田崎氏は「あの時はここまでやりたいんだという、民営化を。それをつぶされたことにもの凄く怒りを感じて、解散するんだという気迫、情熱を感じたんですよ。やっぱり揺さぶられたんですよ」と回顧。その上で高市氏と比較して、「昨日はそれがなかったんですよ」と印象を語った。