BEYOND AGEと増田総研が協業。リスク管理と活用を学ぶ企業向けの生成AI研修を展開
BEYOND AGEは増田総合研究所と協業し、幅広い業界を対象とした「企業向け生成AIリスキリング研修」を本格展開する。
増田総合研究所と協業し「企業向け生成AIリスキリング研修」を本格展開
同プログラムは、単なる操作習得に留まらず、AI時代の経営戦略やリスク管理、生成AIパスポート資格の取得までを支援する包括的なパッケージ。インターネット普及時と同様、AIへの対応の遅れが致命的な経営リスクになるという現状認識のもと開発した。
人手不足や高齢化が進む業界では、AIによる省力化が期待される一方、業務の属人化や情報漏洩への懸念が導入の壁となっている。同研修では、こうした不安を解消するために、リスクを最小化する「守りのガバナンス」と、生産性を最大化する「攻めの活用術」を提示。具体的には、報告書や見積作成の効率化といった実務レクチャーに加え、機密保持ルールの策定や資格取得支援を通じた企業ブランディング向上を図る。
また、最新技術への投資姿勢を明確にすることで、若手人材の採用や定着率向上にもつながるという。
