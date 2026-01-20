学習プロセスを可視化するツール「テストDE学ぶ」を、教育機関向けに提供開始
メーティスは2月1日、高校などの教育機関向け学習プロセス可視化ツール「テストDE学ぶ」の提供を開始する。
システムイメージ
同サービスは、定期考査や模試における生徒の理解度や思考プロセス、つまづきの傾向を可視化するクラウド型アプリ。新学習指導要領で求められる観点別評価を適正に運用し、点数のみに依存しない評価と指導の一体化を支援する。
生徒がテスト直後の短い振り返り入力をすることにより、解答に至るまでの思考や自信の有無を把握できる点が特徴。教員はクラス全体のつまずきをヒートマップで確認でき、授業改善に直結させることができる。また、日々の演習を通じた習熟度の蓄積や、既存の教材資産・他社採点システムとのCSVデータ連携にも対応しており、校内の学習データを統合的に活用することも可能になる。
高校だけでなく、中学校や中高一貫校、学習塾でも利用できる。今後は学習eポータルなどとの外部連携も拡充する予定とのこと。
