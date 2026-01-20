1月19日、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）が放送され、料理コーナーに俳優の寺田心が登場した。その近影に、驚きが広がっている。

この日は『寺田心のひらめきレシピ』という企画がおこなわれ、VTRに登場した寺田は「冷蔵庫で余らせている、肉を使った料理のレパートリーを増やしたい」という一般家庭の悩みに合わせ、オリジナルレシピを考案。実際に調理をしてみせた。

「子役から活躍してきた寺田さんは現在、17歳になりましたが、調理中に『1年間で何kg、増量した?』と成長ぶりを質問され『15kgくらい』と回答しました。『62kgぐらいから78kgぐらいまで』と、かなり体重が増えたことを明かしていました」（テレビ局関係者）

VTRでは、黒いシャツとエプロンを着用して登場した寺田。少しふっくらとした頬や、めくりあげた袖から見えるたくましい腕は、かつての子役時代とは正反対だ。

そんな寺田の姿に視聴者も反応。Xには彼の成長ぶりに驚愕する声が。

《かわいらしい心くんがたくましくなっていてビックリ》

《すくすく育ちましたな…》

《心くん大きくなっててびっくりです》

番組では、178cmまで身長が伸びたことも明かしており、子役時代から70cmほど高くなったことも明かした寺田。増量した理由について、前出のテレビ局関係者が続ける。

「寺田さんは、『ちょっと今年、高校生フィジークに出たいなと思っていて』と、“肉体美”を競うフィットネス競技に意欲的なことを語っていました。フィジークは、身体全体のシルエットやバランスを重視し、ポージングで美しさを表現する競技で、増量してからトレーニングと並行して減量をおこない、筋肉だけを残すという手法で、きれいな肉体を作り上げていく予定なのでしょう」

寺田は、以前から趣味で筋トレをおこなってきたことを明かしている。いまでは趣味を超えた、本格的なものになりつつあるようだ。

「2025年12月に放送された『週刊さんまとマツコ』（TBS系）に出演した際、筋トレにハマった理由を告白しています。2度の失恋を経験し、そこから立ち直るきっかけとなったのが、筋トレだったそうです。いまでは週に5日から6日くらいジムに通い、1日おにぎり15個、プロテイン、サラダチキンをとるなど、食生活も徹底しているとのこと。本気度は高いようです」（芸能プロ関係者）

マッチョな寺田を応援するファンも多いに違いない。