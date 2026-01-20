花びらの造形が美しい。薔薇のチョコ「メサージュ・ド・ローズ」から、香り豊かな新コレクション
ハンター製菓が展開するブランド「メサージュ・ド・ローズ」は、香り豊かな新作「シェリーシリーズ」を発売した。
bouquetmignon_2026cherie
同シリーズは、フランス語で「愛しい人」を意味する"cherie(シェリー) "という名に相応しく、ラズベリーやいちごの華やかな香りと、ブランド独自の繊細な花びらの造形美を融合させたショコラコレクション。
ラインアップは、可憐なレースと繊細な薔薇のチョコレートを詰めた「ロズレ・シェリー」(2,916円)や、6種の薔薇のブーケのチョコレート「ブーケ・ミニヨン・シェリー」(4,158円)、つぼみショコラを敷き詰めた「フルレット・シェリー」(1,728円)、ジュエリーのような小箱に詰めたプチギフト「ミニローズ・シェリー」(1,901円)など。
roseraie_2026cherie
fleurette_2026cherie
このほか、花びら一枚ずつの口どけを楽しめる「ペタル・シェリー」(2,614円)や、ポップな花束風の「コーン・フルーリ・シェリー」(1,663円)、チョコレートのブーケ「ベルローズ・ボヌール」(1,933円〜)など、ギフトや自分へのご褒美に適した商品も用意した。
petale_2026cherie ★リリース6番目
cornfleuri_2026cherie ★リリース8番目
bouquetmignon_2026cherie
同シリーズは、フランス語で「愛しい人」を意味する"cherie(シェリー) "という名に相応しく、ラズベリーやいちごの華やかな香りと、ブランド独自の繊細な花びらの造形美を融合させたショコラコレクション。
ラインアップは、可憐なレースと繊細な薔薇のチョコレートを詰めた「ロズレ・シェリー」(2,916円)や、6種の薔薇のブーケのチョコレート「ブーケ・ミニヨン・シェリー」(4,158円)、つぼみショコラを敷き詰めた「フルレット・シェリー」(1,728円)、ジュエリーのような小箱に詰めたプチギフト「ミニローズ・シェリー」(1,901円)など。
fleurette_2026cherie
このほか、花びら一枚ずつの口どけを楽しめる「ペタル・シェリー」(2,614円)や、ポップな花束風の「コーン・フルーリ・シェリー」(1,663円)、チョコレートのブーケ「ベルローズ・ボヌール」(1,933円〜)など、ギフトや自分へのご褒美に適した商品も用意した。
petale_2026cherie ★リリース6番目
cornfleuri_2026cherie ★リリース8番目