¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¥¦¥é¤ò¸ø³«¡¡¾åÃ«º»Ìï¤Îà¸ý·âá¤ò¥«¥¦¥ó¥È2Ž¥9¤ÇÊÖ¤·¤¿
¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¹¹¿·¡£º£·î£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£µ£²²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎàÎ¢Â¦á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤¿¤á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ËÜÅö¤ËÂÎ¡¢º²¤òºï¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë»î¹ç¤«¤é´¶¤¸¼è¤ì¤ëà²¿¤«á¡£¤½¤ì¤òÆüËÜÁ´¹ñ¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¥×¥í¥ì¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤Þ¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ë¾Þ¾õ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¼ýÏ¿¡£½÷À½é¤È¤Ê¤ë£Í£Ö£Ð¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¦¾åÃ«º»Ìï¤«¤é¡Öº»ÌïÍÍ¤Î¤·¤â¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎµÕ¼ÁÌä¤ò¿©¤é¤Ã¤¿À¾Â¼»á¤Ï¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëº¤¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤Ê¤Ë¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È£²²óÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ï¤ä£³¥«¥¦¥ó¥È¤òµö¤¹¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤äÀ¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óº¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤Çà¥Õ¥©¡¼¥ëá¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»î¹ç±¿¤Ó¤òÀä»¿¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¾åÃ«¤«¤é¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤·¤â¤Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤ª¤¤¡¢Ç§¤á¤í¤è¡ª¡×¤ÈÈ¿·â¤µ¤ì¡¢¤¿¤¸¤¿¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢½é¤Îµ»Ç½¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£Í£Ö£Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡¢¸Ä¿Í»°¾Þ¤¹¤Ù¤Æ¼õ¾Þ¤¹¤ëà¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àá¤òÃ£À®¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤È¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¡££±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤·¤¿¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£