¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡ÛÆü¹âÍµÂÀ¤¬£Óµé¤Ç½é¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤ÇÍ¥½Ð¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬µÇ°¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ£Æµ¡Ö£È£Ð£Ã£Ê£ÃÇÕ¡¦¥µ¥ó¥¹¥ÝÇÕ¡×¤Ï£²£°Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢½à·è£±£°£Ò¤ÇÆü¹âÍµÂÀ¡Ê£²£³¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬£±Ãå¤ò¼è¤ê¡¢·è¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£´·î¤ËÆÃ¾º¤Ç£Óµé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤é½é¤á¤Æ¡£·è¾¡¿Ê½Ð¼«ÂÎ¤â£²£´Ç¯£±£±·î¤ÎÀÅ²¬°ÊÍè¤Ç¡ÖÅ¸³«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡Ö¶ì¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦Ã±µ³¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£É÷Â®£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ÷¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¶å½££²¼Ö¤Î¸å°Ì¤ò³ÎÊÝ¡£ÂÇ¾â¤ÇÃæÀÐÌ«¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÅìÌð¡Ê·½¸ã¡Ë¤µ¤ó¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¸ý¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢Á°¤¬¤â¤Ä¤ì¤¿¹¥µ¡¤òÆ¨¤µ¤º£²³Ñ¤«¤éÆ§¤ß¾å¤²¡¢Ä¾Àþ¤ÇÆ±´ü¤ÎÅìÌð¤ò¤È¤é¤¨¤ÆºÇ¸å¤Ï£²¼Ö¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Åû°æÆØ»Ë¤Ë¡Ö°ÂÄê´¶¤Î¤Ê¤¤¶¯¤µ¤À¤Ê¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÉé¤±¤Æ°ìÈÌÀï¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡ÊÅû°æ¡Ë¤«¤é¤À¡£¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£²·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬µÇ°¤À¡£¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½à·è¤òÌÜÉ¸¤ËÆî´Ø¤ÎÀèÆ¬¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡£ÃÏ¸µµÇ°¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¡£¤Þ¤º¤ÏºÆ¤Ó¤ÎÃ±µ³Àï¤ÇÎ×¤à£²£±Æü¤Î£±£²£Ò·è¾¡¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¡£