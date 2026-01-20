市川 栞 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんとお伝えします。



小野 和久 気象予報士：

強い寒気と冬型の気圧配置がしばらく続きます。気象台の週間予報です。

小野：

この先、来週27日・火曜日まで、強弱を繰り返しながら雪の降りやすい天気が続きます。

小野：

特に、あす21日から25日・日曜日にかけては、平地でも大雪になる可能性があります。降り方のピークは2回あるとみられます。1回目は、21日午後からあさって22日の午前中まで、2回目は、24日・土曜日です。





21日朝9時の予想天気図です。

小野：

冬型の気圧配置と寒気の強い状態です。大雪の目安となる寒気の色分けの一番濃い色が、石川県内を覆っています。この状態は、この先も続きます。



雪の降り方が強まると予想される、あす21日からの雪の予想です。

小野：

あす21日夕方にかけて、雪雲が近づきます。山陰方面のJPCZとは別に、加賀地方を中心に雪が予想されていて、範囲があまり動きません。降り方に皆さん、どうぞ注意してください。あさって22日は、JPCZは次第に北上傾向です。



24時間に予想される降雪量です。

小野：

あす21日からあさって22日正午まで、平地の多い所で、加賀で40センチ、能登で30センチ。さらに、23日・金曜日の正午までは、平地の多い所で、加賀で30センチ、能登で20センチです。この後、25日・日曜日に掛けて、平地でも大雪になる可能性があります。ご注意ください。



市川：

情報には気を付けましょう。

