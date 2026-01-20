2024年に創立50周年を迎えた芸能プロダクションのソニー・ミュージックアーティスツ(Sony Music Artists / 以下、SMA)が4月5日、一夜限りのスペシャルイベント＜The King’s Journey＞を開催することが発表となった。

同イベントには、女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラの3組が出演する。ジャンルや世代を超えて、これまでにない組み合わせによる共演の実現だ。さらに東京スカパラダイスオーケストラは、ゲストボーカルとして奥田民生、細美武士、LiSAの3名を迎えた豪華なコラボパフォーマンスも予定している。

創立50周年という節目を経て、SMAがこれまで培ってきた歴史と、現在進行形の音楽シーンを体現するのが同公演だ。イベントタイトル＜The King’s Journey＞には、挑戦と進化を続けてきたSMAの歩み、そしてこれから先へと続く新たな旅路への想いが込められている。チケットの最速先行受付は本日1月20日18:00より。詳細はオフィシャルサイトにて。

■＜SMA presents「The King’s Journey」＞

4月5日(日) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00

出演：女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラ(Guest Vocal：奥田民生、細美武士、LiSA)

▼チケット

1Fスタンディング ￥6,000-(税込)

2F指定席￥7,500-(税込)

【オフィシャル先行】

受付期間：1/20(火)18:00〜2/1(日)23:59まで

URL：https://eplus.jp/tkj/

