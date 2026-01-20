¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Rin²»¤¬Äó¶¡¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËÂ¤¤¤À¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ö¥Á¥å-¥Ë¥ó¥°¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬¡¢2·î5Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥Á¥å-¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀèÆü²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦Capitol Records¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÏÆ±¤¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ëRin²»¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️Rin²» ¥³¥á¥ó¥È
¥Á¥å-¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ©ºî¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢Rin²»¤Ç¤¹¡£¥í-¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¨¤Ê¤Î»á¤¬¶ÐÊÙ¤Ç¥ì¥³-¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤Ë¥È¥ì-¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¸¥ª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËÂ¤¤¤À¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ÏP1PE¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§»È¤¤¤Ë¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¤ä²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢TikTok¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥å-¥Ë¥ó¥°¡×²»¸»¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
◾️¡Ö¥Á¥å-¥Ë¥ó¥°¡×
2026Ç¯2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://naenano.lnk.to/tuningPR
¢§TikTok²»¸»
https://www.tiktok.com/share/music/7595144933914052624
