「デカ女」話題のコスプレイヤー、ミニスカ姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」「脚なっっっが！」
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが19日までにエックスを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
米倉は「ローアングラー大歓迎」とつづり、ミニスカ姿の全身ショットを投稿。眩しい笑顔でもファンを魅了した。「スタイル抜群」「可愛すぎ」「脚なっっっが！」などの声が多数寄せられている。
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にエックスで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットや、ラウンドガール姿などを披露、「頭身スゴすぎ」「スタイル抜群」などの反響が集まっていた。
引用：「米倉みゆ」エックス（@0630_miyu_）
