堂本光一＆井上芳雄が『ナイツ・テイル‐騎士物語‐』の故郷を巡る初プライベート旅に密着！ 日テレ＆Huluで放送・配信決定
2018年のミュージカル『ナイツ・テイル‐騎士物語‐』で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した堂本光一と井上芳雄のプライベート2人旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION （インターミッション）』の放送・配信が決定。日本テレビにて3月7日に深夜ダイジェスト版を放送、Huluにて全6話を独占配信する。
1991年に芸能活動を開始し、1997年にKinKi KidsとしてCDデビューした堂本光一。2000年、日本演劇界の殿堂・帝国劇場でミュージカル『SHOCK』シリーズをスタートさせ、以降、エンターテインメントの第一線を走り続けてきた。2024年末、『Endless SHOCK』が幕を下ろし、2025年7月、「KinKi Kids」から「DOMOTO」へ改名。大きな節目を越え、次なるステージへと歩みを進めている。
そんな堂本と旅をするのは、日本ミュージカル界のトップスター・井上芳雄。2000年ミュージカル『エリザベート』皇太子ルドルフ役でデビュー。高い歌唱力と存在感で数々のミュージカルや舞台を中心に活動。『モーツァルト！』『エリザベート』『ナイツ・テイル』など話題作を重ね、古典から新作まで幅広い作品で存在感を発揮。近年は舞台にとどまらず、ドラマ、音楽活動など活躍の場を広げている。
そんな2人が今回の旅先に選んだのは、イギリス・ロンドン。2人が出会った『ナイツ・テイル‐騎士物語‐』の故郷を巡る。
ロンドンといえば、世界屈指の演劇・ミュージカルの中心地「ウェスト・エンド」。本番組では、2人が行き先や食事など、自分達自身が好きなように選ぶ、短くも濃い2人っきりの時間に密着。これまで見ることのなかったプライベートな素顔ものぞき見していく。
お酒好きでも知られる堂本と井上は、劇場文化と密接に結びついた存在でもあるパブバーも訪れる場面も見られるかも…？ ここでしか聞けない真剣トークからプライベートな素顔も満載で贈る、過去・現在・未来人生のインターミッションが始まる。
さらに、これから旅に向かう2人からコメントが到着。
堂本は今回のイギリス旅で楽しみなことを聞かれると、「演劇が盛んな場所でステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観る事もとても楽しみです」と述べ、井上は今回の旅に向けて、相棒の堂本に対し「ロンドンで思う存分語り合おう！」と、お互いへの想いを語った。
果たして、2人がロンドンでのプライベート旅をどのように楽しんでいくのか、期待が高まる。
『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION （インターミッション）』ダイジェスト版は、日本テレビにて3月7日深夜放送。Huluオリジナル『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION （インターミッション）』は、Huluにて3月7日より毎週土曜0時独占配信（全6話）。
堂本光一、井上芳雄のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堂本光一
――今回のイギリス旅で楽しみなことは？
自分としては旅が得意ではなく番組になるのか？と不安もあるのですが芳雄くんと一緒なら安心ですし素でいられると思います。演劇が盛んな場所でステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観る事もとても楽しみです。
――プライベートでも親交の深いお二人、旅に向けてお互いへひとことお願いします。
沢山迷惑かけると思うけど嫌いにならないでね笑。
■井上芳雄
――今回のイギリス旅で楽しみなことは？
光一くんと旅ができること自体が楽しみでなりません。しかもその場所がロンドンで、一緒に劇場にも行ける！ 乾杯もできる！ 最高です。
――プライベートでも親交の深いお二人、旅に向けてお互いへひとことお願いします。
日本ではいつも時間に追われていてなかなかゆっくり話すこともできないので、その分ロンドンで思う存分語り合おう！ 今までのことはもちろん、未来の話も。
