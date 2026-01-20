ほしのあき48歳、美脚ショットに絶賛の声 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが20日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が寄せられた。
今回は、爽やかな白シャツ姿での撮影の様子を公開。優しい笑顔を見せた。美脚も際立つショットに「可愛い」「素敵です」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
