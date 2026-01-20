BLACK&WHITEオーディションから誕生した2組のガールズユニット・VINIIとMilMoon、新曲連続リリース＆2マンライブ開催決定
総勢約6,000人にも及ぶ応募数のあったBLACK&WHITEオーディションから誕生した2組のガールズユニット「VINII（ヴィニー）」 と 「MilMoon（ミルムーン）」 が、2月4日より隔週交互に6週連続でリリースすることを発表した。
VINIIは、令和ガールズグループ界の革命家として“GIRLS NOISE”をコンセプトに掲げるユニット。MilMoonは、NEW KAWAIIやHyperpopでもない浮遊感のある“FAIRY POP”を提唱する新たなインターネット派生カルチャーを追求するユニットだという。
6週リリースの楽曲を手掛ける作家陣には錚々たる面々が揃っており、数々のヒット作を生み出す音楽プロデューサー・ヤマモトショウやDÉ DÉ MOUSEに加え、前作に引き続きOHTORAやNew K、若手音楽プロデューサーのdetch、cat biscuitらも参加している。
◆ ◆ ◆
◾️リリーススケジュール
2月4日（水）VINII『BALIRARE』
2月11日（水）MilMoon 『Lil Real Luv』
2月18日（水）VINII 『BBB』
2月25日（水）MilMoon 『Save Your Love』
3月4日（水）VINII『LAUNDRY』
3月11日（水）MilMoon 『告白』
◆ ◆ ◆
また、3月19日には東京・恵比寿THE GARDEN HALLにて2マンライブの開催も予定している。
◾️＜HELLO, AGAIN WE ARE VINII & MilMoon -The Prologue 1-＞
日程：2026年3月19日（木）
場所：恵比寿THE GARDEN HALL
18:00 OPEN / 19:00 START
▼チケット一般販売中 ※1月20日（火）10時〜3月18日（水）23:59
https://eplus.jp/vinii-milmoon/
◾️リリース情報
2月4日（水）VINII『BALIRARE』
Lyric by OHTORA
Music by OHTORA, New K
Arrangement by New K
Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/REcN4xdU
2月11日（水）MilMoon 『Lil Real Luv』
Lyric by OHTORA
Music by OHTORA, New K
Arrangement by New K
Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/m0hACb3u
2月18日（水）VINII 『BBB』
Lyric by OHTORA
Music by OHTORA, New K
Arrangement New K
Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/sAmXB3N6
2月25日（水）MilMoon 『Save Your Love』
Lyric by OHTORA
Music by OHTORA, detch, cat biscuit
Arrangement by detch, cat biscuit
Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/m5SrYUyR
3月4日（水）VINII『LAUNDRY』
Lyric by OHTORA
Music by OHTORA, New K
Arrangement New K
Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/syP8aydu
3月11日（水）MilMoon 『告白』
Lyric by ヤマモトショウ
Music by OHTORA, DÉ DÉ MOUSE
Arrangement DÉ DÉ MOUSE
Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/Ac67RX1X
関連リンク
◆VINII オフィシャルX
◆VINII オフィシャルInstagram
◆MilMoon オフィシャルX
◆MilMoon オフィシャルInstagram