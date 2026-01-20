◾️リリース情報

2月4日（水）VINII『BALIRARE』

Lyric by OHTORA

Music by OHTORA, New K

Arrangement by New K

Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/REcN4xdU

2月11日（水）MilMoon 『Lil Real Luv』

Lyric by OHTORA

Music by OHTORA, New K

Arrangement by New K

Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/m0hACb3u

2月18日（水）VINII 『BBB』

Lyric by OHTORA

Music by OHTORA, New K

Arrangement New K

Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/sAmXB3N6

2月25日（水）MilMoon 『Save Your Love』

Lyric by OHTORA

Music by OHTORA, detch, cat biscuit

Arrangement by detch, cat biscuit

Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/m5SrYUyR

3月4日（水）VINII『LAUNDRY』

Lyric by OHTORA

Music by OHTORA, New K

Arrangement New K

Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/syP8aydu

3月11日（水）MilMoon 『告白』

Lyric by ヤマモトショウ

Music by OHTORA, DÉ DÉ MOUSE

Arrangement DÉ DÉ MOUSE

Pre Add / Pre-Save : https://linkco.re/Ac67RX1X