レオナルド・ディカプリオ、24歳年下恋人とショッピングデート 値札をチラ見も
『ワン・バトル・アフター・アナザー』でアカデミー賞ノミネートが有力視されているレオナルド・ディカプリオ（51）が、モデルの恋人ヴィットリア・チェレッティ（27）と、ショッピングデートする姿をキャッチされた。
【写真】ディカプリオのモデル恋人「ヴィットリア・チェレッティ」フォトギャラリー
Daily Mailによると、最近レオとヴィットリアは、ディオールやサンローランなど高級ブランド店が立ち並ぶニューヨーク・ソーホーで、ショッピングデートを目撃されたそう。
この日のショッピングの目的はレオのアイテム購入だったとみえ、ヴィットリアは自分で試着することなく、レオが鏡の前で服を試す様子を見守り、時には値札をチェックするような仕草も目撃されたそう。レオは最終的に10点近い商品を購入し、配送を頼んで店を後にしたそうだ。
今年、ポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』で、大切な一人娘を宿敵に拉致されたうらぶれた元革命家を演じ、注目を集めているレオ。先日開催されたゴールデン・グローブ賞の授賞式では、司会のニッキー・グレイザーが、彼の輝かしいキャリアを称賛したうえで、「何よりスゴイのは、恋人が30歳になるまでに成し遂げたこと」と、若い女性との交際歴を揶揄。このジョークに嫌な顔一つせず、親指を立てて反応したレオの姿が中継カメラに捉えられ、ネット上で盛り上がっていた。
