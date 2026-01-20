Orangestar、TVアニメ『春夏秋冬代行者春の舞』OP・ED主題歌担当決定
Orangestarが、2026年春放送予定のTVアニメ『春夏秋冬代行者春の舞』のOP、ED主題歌を担うことを発表した。
『春夏秋冬代行者春の舞』は、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の作者・暁 佳奈による四季の物語であり、アニメスタジオは『進撃の巨人』、『SPY×FAMILY』を手掛けてきたWIT STUDIO が描く。
■Orangestar コメント
この度、『春夏秋冬代行者春の舞』のOP・ED主題歌を担当させていただくことになりました。制作を始めたのはちょうど一年前で、身に余る思いの中、暁先生が描かれる雛菊とさくらたちの物語に寄り添いながら、春をテーマにした二曲を制作しました。ぜひアニメ本編とあわせて、お楽しみいただけましたら幸いです。
◾️TVアニメ『春夏秋冬代行者春の舞』
2026年春テレビアニメ放送開始
原作：暁佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）
原作イラスト：スオウ
監督：山本健
アニメーション制作：WIT STUDIO
【アニメ公式HP】https://4seasons-anime.com
【公式X】@4seasons_anime (https://twitter.com/4seasons_anime)
【ハッシュタグ】 #春夏秋冬代行者
