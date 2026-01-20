これぞ、【40・50代】のトレンドヘア！？ 楽ちん × 今っぽの「白髪ぼかしウルフ」が推せる！

40・50代は、白髪や髪のボリュームといった、髪に関する悩みが多くなる世代。白髪は隠す方向で考えるよりも、ぼかす方向へ。さらにボリューム問題は、レイヤーカットが解決に導いてくれるかも。今回は、最近あらゆる世代で見かけるようになったウルフヘアと、白髪ぼかしを組み合わせたヘアスタイルをピックアップ。40・50代の大人の魅力も引き立ててくれそうな、トレンドヘアをぜひチェックしてみてください。

ナチュラルに決まる細めハイライト

白髪と相性の良いカラーといえば、明るめのベージュ。細さを意識してハイライトを入れると、全体が柔らかくトーンアップして、白髪も紛れて目立ちにくくなります。ハイライトだけが目立つことなく、仕上がりはナチュラル。レイヤーカットをたっぷり入れたウルフヘアにすると、首まわりをスッキリ見せながら、丸みのあるシルエットも演出できます。

メリハリがつくミディアムウルフ

高めの位置からたっぷりレイヤーを入れた、肩につく長さのあるミディアムウルフは、キュッと上がったきれいな後頭部を演出できそう。サイドにボリュームのあるひし形が顔を囲むため、フェイスラインがリフトアップしたような印象を与え、若々しさにもつながるかも。ハイライトを入れた抜け感のあるヘアスタイルは、特別なスタイリングをしなくてもオシャレにきまりそうです。

大人可愛いショートウルフ

毛先が軽やかに動く、大人可愛いショートウルフ。レイヤーカットを入れることで、自宅でもワンカールするだけで躍動感のあるヘアスタイルを再現できそう。甘く華やかな印象の、ミルクティーグレージュとの組み合わせがさらに魅力をアップ。白髪が多い人ほど、その明るさを活かして綺麗な発色を楽しめるはず。

メンテナンスごとに育つ自分だけのヘアカラー

コンパクトで上品な印象のウルフヘアは、明るめベージュ × ハイライトによる白髪ぼかしで仕上げています。ハイライトを入れてから3か月経過後、根元をリタッチして、この仕上がりだそう。@iimuro_yukiiさん曰く、「ハイライトを足していくことでなんとも言えない絶妙なヘアカラーが手に入る」とのことで、白髪があるからこその変化が楽しめるかも。

