YENA¡¢»Í³Ñ¤¯Àí¤Ã¤¿Îø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿´Ú¹ñ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖNEMONEMO¡×ÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÇÛ¿®·èÄê
YENA¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖNEMONEMO¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖNEMONEMO¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¡Ö¥Í¥â¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç»Í³Ñ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê»Í³Ñ¤¯Àí¤Ã¤¿Îø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖNEMONEMO-Japanese Ver.-¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢YENA¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ø±é¡ã2025 THE YENA SHOW¡ã»ä¤ÏSTAR¡ª¡ä¡ä¤Ç°ìÂÀè¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¶áÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡ÖNEMONEMO-Japanese Ver.-¡×
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/YENA-NEMONEMO_Japanesever
