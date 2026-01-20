the telephonesが、結成20周年のアニバーサリーイヤーを締めくくるワンマンライブを、2026年5月31日に東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)にて開催することを発表した。

イベントタイトルにもなっている「SUPER DISCO HITS!!!」は、the telephonesが2008年に初のワンマンライブで掲げたタイトル。以降、このタイトルはバンドにとって“節目”や“特別な夜”にのみ冠されてきたとのことで、満を持して、2022年以来の開催となる。

さらに本公演には、記念すべきフィナーレを彩るスペシャルゲストの出演も決定。第1弾発表として、4s4ki、SPARK!!SOUND!!SHOW!!・イチロック、ドミコ・さかしたひかるの出演が発表された。

4s4kiは、2024年4月10日リリースのコラボ楽曲「Pink Gang」にて参加予定。イチロックは、2025年11月3日の2マンライブでも参加した「Baby,Baby,Baby」にカウベルで参加予定だが、岡本伸明（Syn.）との掛け合い次第で予測不能なカオス感のあるステージが期待されるという。さかしたひかるについては、石毛輝（Vo, G）がここ近年ドミコのレコーディングに携わっていることもあり、今回の共演内容をぜひ楽しみにしていてほしい。

なお、20周年記念のスペシャルなワンマンに駆けつけてくれる、友人、ゲスト、ライバルたちはさらに増える予定とのことだ。

本公演に向けて、オフィシャル最速抽選受付およびFC「テレフォン倶楽部」会員限定受付が、ともに1月20日18時よりスタートする。FC先行チケットは整理番号が優先されるため、早めのエントリーをおすすめしたい。

◾️＜SUPER DISCO HITS!!! - 20周年ファイナルだよ、全員集合 -＞ 2026年5月31日（日）

会場：東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

Open 16:00 / Start 17:00 ▼スペシャルゲスト

4s4ki

イチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）

さかしたひかる（ドミコ） ▼チケット詳細

前売り \4,500（D代別）/ 当日 \5,000（D代別） ・オフィシャル最速抽選受付

受付期間：1月20日（火）18:00〜1月25日（日）23:59

申し込みURL：http://eplus.jp/the-telephones/ ・FC「テレフォン倶楽部」会員限定受付

受付期間：1月20日（火）18:00〜1月25日（日）23:59

「テレフォン倶楽部」入会：https://c-rayon.com/thetelephones/

※整理番号はFC先行チケットが優先されます。