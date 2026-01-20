Ｊ１清水エスパルスは鹿児島キャンプ６日目の２０日、鹿児島市の鹿児島ふれあいスポーツランドで、Ｊ３北九州と今季初の対外試合となる練習試合（４０分３本）を行い、２―１で勝利した。

昨季はセンターフォワードとして中央でプレーしていたＦＷ北川航也が、新たな役割で存在感を示した。北川は１本目から２本目途中まで出場し、右ウィングでもプレー。右サイドからのクロスで、逆サイドに構えていたＭＦカピシャーバの先制点を演出し、吉田孝行監督体制での対外試合初勝利に貢献した。試合後は「チャレンジする中で良かった点もあれば、改善しなければいけない点もあったが、結果にこだわる中で勝ち切れたことはチームの自信になる。その中で、やりたいことを表現できた」と振り返った。

今季の清水は、神戸を２０２３、２４年とリーグ連覇に導いた吉田新監督の下で、昨季以上にハイプレスを軸とした高いプレー強度を追求している。北川は「正直、めちゃくちゃきついが、これがベース。これをやらなければタイトルやＡＣＬ進出にはつながらない」と語り、「高い要求があるからこそ選手は成長でき、その先の自分のサッカー人生にもつながる」と前向きに受け止めている。新ポジションでの起用についても、「立ち位置が変わる分、より密なコミュニケーションが必要になる」と課題を挙げつつ、成長への手応えを口にした。シーズン開幕へ向け、北川は新たな進化を遂げようとしている。（伊藤 明日香）